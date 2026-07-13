Звездный ветеран сборной Колумбии может вернуться в Европу
Бывший игрок Реала и Баварии Хамес Родригес может продолжить карьеру в составе Лацио.
Как сообщает журналист Руди Галетти, римский клуб обратил внимание на колумбийского полузащитника после его выступлений на чемпионате мира-2026 и рассматривает его как вариант усиления атакующей линии команды.
35-летний футболист может присоединиться к Лацио бесплатно, поскольку сейчас пребывает в статусе свободного агента.
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Последним клубом Родригеса была Миннесота Юнайтед из МЛС, за которую он провел восемь матчей, отличившись двумя результативными передачами.
На ЧМ-2025 полузащитник в статусе капитана сборной Колумбии сыграл во всех пяти поединках команды на турнире.
Ранее сообщалось, что Лацио возглавил бывший тренер сборной Италии.
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