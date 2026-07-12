Звезда известного сериала дебютировал в профессиональном футболе

Кристо Фернандес вышел на замену в матче Кубка USL.

Мексиканский актер Кристо Фернандес дебютировал в профессиональном футболе.

Напомним, что мексиканец получил широкую популярность за роль Дани Рохаса в сериале Тед Лассо.

До начала актерской карьеры Фернандес занимался футболом, но рано закончил карьеру из-за травмы колена. Но в итоге весной этого года подписал контракт с Эль-Пасо Локомотив.

А накануне ночью мексиканец дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену в матче Кубка USL против Нью-Мексико Юнайтед.

Фернандес появился на поле на 79-й минуте и не отличился результативными действиями. Эль-Пасо проиграл матч 0:2.

Ранее также сообщалось, что Холанд выступил в защиту лидера сборной Англии.

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