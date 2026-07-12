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Боруссия пытается выкупить талантливого грека

Константинос Карецас хочет перейти в Германию.
Сегодня, 18:28       Автор: Андрей Безуглый
Константинос Карецас / Getty Images
Константинос Карецас / Getty Images

Хавбек Генка Константинос Карецас может стать игроком Боруссии, пишет Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне 18-летний грек стал лучшим ассистентом клуба, отметившись десятью передачами.

Боруссия предложила бельгийскому клубу выгодные условия: 30 млн евро плюс бонус от перепродажи футболиста.

Однако Генк отклонил предложение немцев, хотя сам Карецас просит руководство клуба отпустить его в Германию.

Ранее также сообщалось, что форвард Марселя интересен двум клубам.

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