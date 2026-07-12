ФИФА хочет расширить ЧМ-2030 до 64 команд
Решение оправдывают 100-летием турнира.
ФИФА рассматривает расширение ЧМ-2030.
Такое решение якобы связано с празднованием 100-летия турнира. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил эту информацию.
По словам функционера, ФИФА хочет позволить большему количеству команд присоединится к празднику.
Каждой стране следует дать возможность мечтать об участии в чемпионате мира. Вы можете видеть, что уровень команд чрезвычайно высок — и он становится всё выше по всему миру. Если не дать меньшим странам шанс принять участие в чемпионате мира, у них не будет стимула продолжать совершенствоваться
ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а также первые матчи примут Уругвай, Парагвай и Аргентина.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.
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