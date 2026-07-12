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ФИФА хочет расширить ЧМ-2030 до 64 команд

Решение оправдывают 100-летием турнира.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

ФИФА рассматривает расширение ЧМ-2030.

Такое решение якобы связано с празднованием 100-летия турнира. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил эту информацию.

По словам функционера, ФИФА хочет позволить большему количеству команд присоединится к празднику.

Каждой стране следует дать возможность мечтать об участии в чемпионате мира. Вы можете видеть, что уровень команд чрезвычайно высок — и он становится всё выше по всему миру. Если не дать меньшим странам шанс принять участие в чемпионате мира, у них не будет стимула продолжать совершенствоваться

ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а также первые матчи примут Уругвай, Парагвай и Аргентина.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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