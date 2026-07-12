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Игроки Реала установили достижение чемпионатов мира

Джуд Беллингем помог с рекордом.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Игроки Реала установили новый рекорд чемпионатов мира.

Напомним, что накануне Англия обыграла Норвегию за счет дубля Джуда Беллингема.

Два гола хавбека Реала позволили мадридскому клубу установить новый рекорд по забитым мячам на мундиалях.

Беллингем забил всего шесть мячей, Гюлер - один, Винисиус - четыре и Мбаппе - восемь мячей. Таким образом игроки мадридцев вместе отличились 19-ю голами.

Предыдущий рекорд в 18 забитых мячей был установлен в 1954 году игроками Гонведа, а затем дважды повторен в 2014-м Баварией и ПСЖ в 2022-м.

Ранее также Лионель Месси записал на свой счет очередное достижение.

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