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Футбол

Пеп Гвардиола может возглавить сборную

Мальдини определился с фаворитом.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола - один из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

По данным La Gazzetta dello Sport, его назначение поддерживают технический директор Мальдини и его советник Леонарду.

Однако, помимо бывшего наставника Манчестер Сити, на пост тренера итальянцев рассматривают Манчини и Конте.

Впрочем, по данным источника, они не вписываются в долгосрочные планы Мальдини.

Тем временем Сенегал принял жёсткое решение в отношении своего наставника.

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