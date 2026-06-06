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Футбол

Гвардиола предупредил Барселону об опасности Лиги чемпионов

Перечислил факторы, которые делают ЛЧ опасной для проектов.
Сегодня, 15:00       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Бывший наставник Барселоны Пеп Гвардиола рассказал, как Лига чемпионов разрушает менталитет команды, приводя в пример каталонскую команду.

Барселона делает всё очень хорошо. Они провели два выдающихся года. ЛЧ разрушает проекты, надеюсь, с ними этого не случится. Чтобы из-за того, что они её не выиграли, не были допущены ошибки.

По его словам, исход Лиги чемпионов часто зависит от деталей - формы, травм и судейских решений.

"В Лиге чемпионов нужно хорошо подойти к концовке, без травмированных игроков, влияние судей огромно. Пусть они не думают, что если не вышли в финал ЛЧ или не выиграли её, то сезон плохой", - сказал Гвардиола для Diario Sport.

К  слову, гранду Ла Лиги предложили Осимхена.

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