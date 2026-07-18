Гвардиола сделал сенсационный прогноз на финал ЧМ

Бывший главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

По словам специалиста, в этом противостоянии нет явного фаворита. Он отметил, что обычно поддерживает не конкретную сборную, а команды, за которые выступают футболисты, которых он уважает.

Гвардиола добавил, что ключом к успеху Испании может стать сильная игра Родри в центре поля, а также лучшая форма Педри и Ламина Ямаля, пишет Мarca.

При этом тренер отметил, что Ямаль ещё не полностью восстановил физические кондиции после недавних травм, однако способен в одиночку решать исход самых важных матчей.

Ранее экс-наставник Манчестер Сити рассказал о паузе в своей тренерской карьере.

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