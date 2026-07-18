iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гвардиола сделал сенсационный прогноз на финал ЧМ

Уверен в звёздном вингере Испании.
Сегодня, 10:22       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

По словам специалиста, в этом противостоянии нет явного фаворита. Он отметил, что обычно поддерживает не конкретную сборную, а команды, за которые выступают футболисты, которых он уважает.

Гвардиола добавил, что ключом к успеху Испании может стать сильная игра Родри в центре поля, а также лучшая форма Педри и Ламина Ямаля, пишет Мarca.

При этом тренер отметил, что Ямаль ещё не полностью восстановил физические кондиции после недавних травм, однако способен в одиночку решать исход самых важных матчей.

Ранее экс-наставник Манчестер Сити рассказал о паузе в своей тренерской карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Пеп Гвардиола может возглавить сборную
Ман Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы Ман Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы
Гвардиола предупредил Барселону об опасности Лиги чемпионов Гвардиола предупредил Барселону об опасности Лиги чемпионов

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Формула 113:00
Гасли шокировал откровением об аварии на Гран-при Бельгии
Формула 112:47
Феррари оштрафовали на 10 000 евро
НБА12:32
Леброн Джеймс рассказал о том, как выбирает клуб
Бокс11:51
Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы
ЧМ-202611:25
Кейн высказался о самом горьком поражении в карьере на Мундиале
ЧМ-202610:51
ФИФА официально утвердила перерыв в финале ЧМ
ЧМ-202610:22
Гвардиола сделал сенсационный прогноз на финал ЧМ
ЧМ-202609:44
"Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ
ЧМ-202609:24
Легенда Манчестер Юнайтед призвал не увольнять Тухеля
ЧМ-202608:45
ЧМ-2026: Анонс дня — Франция VS Англия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK