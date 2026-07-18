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"Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ

Готов к финалу.
Сегодня, 09:44       Автор: Валентина Чорноштан
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала чемпионата мира против Аргентины.

Уже само попадание в финал чемпионата мира – огромная привилегия. Я бы подписался каждый год выходить в финал мирового первенства, даже если бы его проигрывал. Конечно, мы хотим бороться за победу. Но прежде всего мы собираемся насладиться этим моментом.

Также де ла Фуэнте назвал предстоящий матч великолепным зрелищем, подчеркнув, что обе сборные стремятся показать качественный футбол. Кроме того, испанец выразил уверенность, что арбитры помогут сделать игру зрелищной, а его команда намерена получить удовольствие от этого события, передает Marca.

Напомним, что для сборной Испании этот финал станет пятым на чемпионатах мира и Европы за последние 18 лет.

К слову, ФИФА подготовила уникальные награды для победителей чемпионата мира‑2026.

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