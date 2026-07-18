Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере

Пеп Гвардиола пока не планирует возвращаться к тренерской работе, пишет Sky Sport.

Бывший главный тренер Манчестер Сити заявил, что пока не собирается возвращаться к работе.

По словам Гвардиолы, сейчас он не скучает по тренерской деятельности и хочет посвятить время жизни вне футбола. Испанский специалист отметил, что решил взять паузу, чтобы больше времени проводить с семьей и лучше заботиться о себе.

При этом 56‑летний тренер не исключил возвращения в будущем, однако подчеркнул, что это произойдёт только тогда, когда он снова почувствует желание работать. Сейчас, по его словам, такого ощущения нет.

Тем временем Дешам высказался о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее.

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