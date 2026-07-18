iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере

Наслаждается жизнью и временем с семьёй.
Сегодня, 08:14       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола пока не планирует возвращаться к тренерской работе, пишет Sky Sport.

Бывший главный тренер Манчестер Сити заявил, что пока не собирается возвращаться к работе.

По словам Гвардиолы, сейчас он не скучает по тренерской деятельности и хочет посвятить время жизни вне футбола. Испанский специалист отметил, что решил взять паузу, чтобы больше времени проводить с семьей и лучше заботиться о себе.

При этом 56‑летний тренер не исключил возвращения в будущем, однако подчеркнул, что это произойдёт только тогда, когда он снова почувствует желание работать. Сейчас, по его словам, такого ощущения нет.

Тем временем Дешам высказался о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Пеп Гвардиола может возглавить сборную Пеп Гвардиола может возглавить сборную
Ман Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы Ман Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы
Гвардиола предупредил Барселону об опасности Лиги чемпионов Гвардиола предупредил Барселону об опасности Лиги чемпионов
Гвардиола установил личный антирекорд Гвардиола установил личный антирекорд

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

ЧМ-202609:44
"Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ
ЧМ-202609:24
Легенда Манчестер Юнайтед призвал не увольнять Тухеля
ЧМ-202608:45
ЧМ-2026: Анонс дня — Франция VS Англия
Формула 108:43
Менеджер Ферстаппена посетили паддок Макларена
Европа08:14
Пеп Гвардиола рассказал о паузе в карьере
Европа07:48
Романо: Барселона впервые признала, что Альварес может не перейти к ним
ЧМ-202607:25
"Завтра опустится занавес": Дешам - о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее
Украина00:10
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
Вчера, 23:55
Формула 123:55
Гран-при Бельгии: Антонелли стал лучшим во второй практике, Норрис и Ферстаппен - в тройке
Бокс23:43
Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK