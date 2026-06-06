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Футбол

Гранду Ла Лиги предложили Осимхена

Но Барселона выбрала более дорогой и сложный вариант.
Сегодня, 13:43       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Агенты Виктора Осимхена связались с Барселоной, чтобы предложить своего клиента, пишет Diario Sport.

По имеющейся информации, каталонская команда высоко оценивает форварда Галатасарая и понимает, что сумма за нигерийца более комфортна для трансфера.

Однако Барселона предпочитает подписать именно Хулиана Альвареса из мадридского Атлетико, несмотря на сложность, которую создаёт испанская команда.

Отмечается, что каталонская команда взяла паузу в переговорах касательно аргентинского нападающего, чтобы посмотреть, как развиваются события вокруг игрока, ведь за Альваресом ещё следит ПСЖ, с которым "матрасники" находятся в более хороших отношениях.

Тем временем экс-тренер Ливерпуля готов возглавить сборную после ЧМ-2026.

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