Барселона выбрала альтернативу Альваресу

Борнмут требует за него 100 млн евро.

Барселона рассматривает форварда Борнмута Эли Жуниора Крупи в качестве главной альтернативы Хулиану Альваресу.

По информации Diario Sport, из‑за нежелания Атлетико продавать аргентинца спортивный директор Деку и главный тренер Ханс Флик переключились на другие варианты.

Один из них - Крупи, которого Борнмут оценивает в 100 млн евро, однако каталонцы считают эту сумму слишком высокой.

Также Барселона рассматривает на подписание Лаутаро Мартинеса (Интер), Фисника Аслани (Хоффенхайм) и Беньямина Шешко (Манчестер Юнайтед).

Тем временем Барселона отложила официальное представление Адейеми.

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