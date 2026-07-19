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Футбол

Барселона выбрала альтернативу Альваресу

Борнмут требует за него 100 млн евро.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона рассматривает форварда Борнмута Эли Жуниора Крупи в качестве главной альтернативы Хулиану Альваресу.

По информации Diario Sport, из‑за нежелания Атлетико продавать аргентинца спортивный директор Деку и главный тренер Ханс Флик переключились на другие варианты.

Один из них - Крупи, которого Борнмут оценивает в 100 млн евро, однако каталонцы считают эту сумму слишком высокой.

Также Барселона рассматривает на подписание Лаутаро Мартинеса (Интер), Фисника Аслани (Хоффенхайм) и Беньямина Шешко (Манчестер Юнайтед).

Тем  временем Барселона отложила официальное представление Адейеми.

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