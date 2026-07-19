Атлетико повторил рекорд финалов чемпионата мира

Девять игроков "матрацников" заявлены на матч.

Атлетико повторил рекорд финалов чемпионатов мира по количеству своих игроков в заявке.

Рекорд был установлен Ювентусом в 1934 года, когда на финал против Чехословакии в заявке было девять игроков туринцев.

На финал же ЧМ-2026 в заявку попали девять игроков Атлетико, при чем с обеих сторон.

От "матрасников" за Испанию выступают Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Алехандро Гримальдо и Алекс Баэна. А за Аргентину: Хуан Муссо, Науэль Молина, Джулиано Симеоне, Тьяго Альмада и Хулиан Альварес.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси установил рекорд финалов ЧМ.

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