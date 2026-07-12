iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Холанд неожиданно расхвалил лидера сборной Англии

Норвежец удивлен критикой в адрес Джуда Беллингема.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / Getty Images
Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выступил в защиту своего главного обидчика.

Напомним, что накануне Норвегия вылетела с ЧМ-2026 после двух голов Джуда Беллингема.

Именно хавбека Реала похвалил Холанд, а также выразил удивление тому факту, что англичанин получает больше критики, чем похвал.

Меня совершенно не удивляет, что он забил два мяча и вновь провел великолепный матч. Единственное, что меня удивляет, – иногда кажется, что его слишком сильно критикуют. Кто-то говорит, что он недостаточно забивает или еще что-то в этом роде.

Но он этого совершенно не заслуживает, потому что является одним из лучших игроков мира. Он полузащитник, при этом регулярно забивает, способен обыграть практически любого соперника на поле.

Джуд заслуживает только похвалы.На мой взгляд, он просто невероятный футболист

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Турецкий гранд согласовал трансфер игрока Арсенала Турецкий гранд согласовал трансфер игрока Арсенала
В Ред Булл отметили прогресс Аджара В Ред Булл отметили прогресс Аджара
Боруссия пытается выкупить талантливого грека Боруссия пытается выкупить талантливого грека
ФИФА хочет расширить ЧМ-2030 до 64 команд ФИФА хочет расширить ЧМ-2030 до 64 команд

Видео

Беленюк победно дебютировал в ММА
Беленюк победно дебютировал в ММА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, впереди полуфиналы
просмотров

Последние новости

Европа20:14
Турецкий гранд согласовал трансфер игрока Арсенала
Формула 119:55
В Ред Булл отметили прогресс Аджара
Европа19:20
Холанд неожиданно расхвалил лидера сборной Англии
Европа18:28
Боруссия пытается выкупить талантливого грека
Футбол17:45
ФИФА хочет расширить ЧМ-2030 до 64 команд
ЧМ-202617:20
Игроки Реала установили достижение чемпионатов мира
НБА14:47
Звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команди
Формула 114:25
Тото Вольфф поделился ожиданиями от оставшихся гонок сезон
ММА14:03
Холлоуэй требует реванша у травмированного Макгрегора
Европа13:37
Фенербахче и Атлетико борются за нападающего Марселя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK