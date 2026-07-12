Холанд неожиданно расхвалил лидера сборной Англии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выступил в защиту своего главного обидчика.

Напомним, что накануне Норвегия вылетела с ЧМ-2026 после двух голов Джуда Беллингема.

Именно хавбека Реала похвалил Холанд, а также выразил удивление тому факту, что англичанин получает больше критики, чем похвал.

Меня совершенно не удивляет, что он забил два мяча и вновь провел великолепный матч. Единственное, что меня удивляет, – иногда кажется, что его слишком сильно критикуют. Кто-то говорит, что он недостаточно забивает или еще что-то в этом роде. Но он этого совершенно не заслуживает, потому что является одним из лучших игроков мира. Он полузащитник, при этом регулярно забивает, способен обыграть практически любого соперника на поле. Джуд заслуживает только похвалы.На мой взгляд, он просто невероятный футболист

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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