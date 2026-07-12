Турецкий гранд согласовал трансфер игрока Арсенала

Леандро Троссард одной ногой в Бешикташе.

Бешикташ готов закрыть сделку по Леандро Троссарду, пишет Фабрицио Романо.

Турецкий гранд уже договорился с Арсеналом, который получит 20 млн евро за опытного вингера.

Самому же 31-летнему игрок предложили трехлетний контракт, финансовые детали которого пока неизвестны.

На текущий момент трансфер ожидает только подтверждения от самого Троссарда.

В прошлом сезоне Леандро Троссард провел 50 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Также игрок выступил на ЧМ-2026, где записал на свой счет пять результативных действий в шести матчах.

Ранее также сообщалось, что другой турецкий гранд пытается провернуть громкий трансфер.

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