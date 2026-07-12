ПСЖ намерен подписать вратаря сборной Японии

Вратарь Пармы и сборной Японии Зион Сузуки может оказаться в ПСЖ, пишет La Gazzetta dello Sport.

Парижане уже начали переговоры по 23-летнему голкиперу. Трансфермаркт оценивает его всего в 20 млн евро.

Как пишет источник, переговоры продвигаются очень быстро. Парма уже подписала замену Сузуки Джованни Даффару.

Сейчас остается лишь согласовать контракт между ПСЖ и кипером, а далее останется только бумажная часть трансфера.

Ранее также сообщалось, что Боруссия пытается подписать талантливого грека.

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