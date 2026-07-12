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Синнер - чемпион Уимблдона-2026

В финале итальянец в очередной раз обыграл Зверева.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

В воскресенье, 12 июля, состоялся финал Уимблдона среди мужчин, где сошлись Янник Синнер и Александер Зверев.

В первом сете зрителей ждала полностью равная игра, по итогам которой Зверев сумел выйти вперед.

Второй сет прошел точно так же только с той разницей, что на тайбрейках очко взял уже Синнер. 

Это позволило итальянцу наконец переломить ход партии, забрав оставшиеся два сета подряд и выиграв титул чемпиона Уимблдона.

Также, стоит отметить, что Синнер продолжил свою серию побед над Зверевым до десяти.

Уимблдон-2026. Финал (мужчины)

Янник Синнер (Италия, 1) — Александер Зверев (Германия, 2) 3:1 (6:7(7), (2)7:6, 6:3, 6:4)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зверев Янник Синнер

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