Зверев впервые в карьере выиграл Ролан Гаррос

Определился победитель Ролан Гаррос-2026.

В финальном матче сошлись немец Александр Зверев и итальянец Фабио Коболли.

В первом сете немец отдал лишь один гейм, однако во втором Коболли сумел вернуться в игру, вырвав очко 6:4.

Третий и четвертый сеты прошли в очень плотной борьбе, и в итоге судьба трофея решалась в финальном пятом сете.

В финале Зверев снова полностью контролировал игру и уверенно 1:6 забрал матч и первый в карьере титул чемпиона Ролан Гарроса.

Ранее также сообщалось, что Арман Дюплантис прервал трехлетнюю победную серию.

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