iSport.ua
Русский Українська

Зверев впервые в карьере выиграл Ролан Гаррос

Немец вырвал титул в пятисетовом финале.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зверев / Getty Images
Александр Зверев / Getty Images

Определился победитель Ролан Гаррос-2026.

В финальном матче сошлись немец Александр Зверев и итальянец Фабио Коболли.

В первом сете немец отдал лишь один гейм, однако во втором Коболли сумел вернуться в игру, вырвав очко 6:4.

Третий и четвертый сеты прошли в очень плотной борьбе, и в итоге судьба трофея решалась в финальном пятом сете.

В финале Зверев снова полностью контролировал игру и уверенно 1:6 забрал матч и первый в карьере титул чемпиона Ролан Гарроса.

Ранее также сообщалось, что Арман Дюплантис прервал трехлетнюю победную серию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зверев

Статьи по теме

Алькарас победил Зверева и пробился в финал AO Алькарас победил Зверева и пробился в финал AO
Синнер - чемпион Australian Open-2025 Синнер - чемпион Australian Open-2025
Алькарас – победитель Ролан Гаррос-2024 Алькарас – победитель Ролан Гаррос-2024
Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США

Видео

Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление
Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Дании и другие товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Модрич сравнялся по матчам за сборную с Месси
Теннис23:20
Зверев впервые в карьере выиграл Ролан Гаррос
Европа22:30
Врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена
Европа21:55
Назначение Аллегри в Наполи оказалось под угрозой срыва
Европа21:50
Матч Дания - Украина не был доигран из-за потери сознания Кристианом Эриксеном
Формула 121:25
Астон Мартин заработал первые очки в сезоне
Европа21:09
Спарринг Дания - Украина был прерван после того, как стало плохо Эриксену
Легкая атлетика20:45
Дюплантис прервал трехлетнюю серию побед
Бокс20:32
"Я возвращался и после худших ситуаций": Верховен оценил остановку боя с Усиком
Европа19:59
Цыганков дал согласие на переход в турецкий клуб - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK