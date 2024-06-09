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Алькарас – победитель Ролан Гаррос-2024

Испанский теннисист впервые в своей карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.
Сегодня, 20:42
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В воскресенье, 9 июня, в Париже состоялся финальный матч мужской сетки Ролан Гаррос 2024 года, в котором сошлись Александр Зверев и Карлос Алькарас.

По ходу первого сета немецкий теннисист допустил сразу три брейк-поинта против всего одного у соперника, что позволило испанцу победить 6:3.

Впоследствии Зверев не только отыгрался, но и вышел вперед, взяв два сета подряд (6:2, 7:5). Причем в третьем сете Алькарас вел 5:2 после чего он проиграл пять геймов подряд.

Однако затем Карлос достаточно легко вернул ситуацию под свой контроль. Сначала он восстановил паритет выиграв четвертый сет 6:1 после чего без проблем закрыл пятый сет и впервые в своей карьере став победителем Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос-2024, Париж (Франция)
Одиночный разряд, финал

Александр Зверев (Германия) - Карлос Алькарас (Испания) 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6

Напомним, что днем ранее польская теннисистка Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале женской сетки Ролан Гаррос, выиграв свой четвертый французский турнир Большого шлема.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Александр Зверев Карлос Алькарас

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