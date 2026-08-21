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Алькарас анонсировал возвращение на корт после травмы

Экс-первая ракетка мира выступит на US Open-2026.
Сегодня, 09:37       Автор: Игорь Мищук
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас вернется на корт после травмы и выступит на US Open-2026.

Об этом 23-летний испанский теннисист сообщил в соцсетях.

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"Here we go", - написал испанец в сети X.

Напомним, Алькарас не выходил на корт с апреля, когда снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за травмы запястья.

За это время испанский теннисист пропустил два турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос и Уимблдон, а также ряд других соревнований, включая Мастерсы в Мадриде, Риме и Цинциннати.

US Open-2026 пройдет с 30 августа по 13 сентября, а Алькарас является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что семь украинок выступят в основной сетке US Open-2026.

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