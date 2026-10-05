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NaVi одержали вторую победу на ESL Pro League Season 24

Украинская организация приблизилась к выходу в плей-офф.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
NaVi обыграли 9z / HLTV
NaVi обыграли 9z / HLTV

В понедельник, 5 октября, украинская киберспортивная организация Natus Vincere сыграла свой матч третьего раунда на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

Украинской команде удалось добыть вторую победу на турнире, обыграв 9z со счетом 2:0.

Читай также: NaVi потерпели поражение во втором раунде ESL Pro League Season 24

NaVi сначала забрали пик соперника Nuke - 13:6, а затем с аналогичным счетом выиграли на Cache - 13:6.

Источник: HLTV.org

Украинская организация продолжит выступление на групповой стадии со статистикой 2-1, а для выхода в плей-офф будет достаточно одержать еще одну победу.

Напомним, что в предыдущих матчах NaVi обыграли G2 Esports (2:0) и уступили Vitality (1:2).

ESL Pro League Season 24 с участием 16 команд проходит в Катовице, Польша с 3 по 11 октября, а призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2 Counter Strike 2

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