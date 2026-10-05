Сам себя подставил: игрок Реала случайно засветил Хейсена с запрещенным предметом

Защитник Реала Дин Хейсен оказался в центре скандала после фотографии, которую опубликовал его одноклубник Тьяго Питарч.

Пітарч выложил в соцсетях снимок из автомобиля, на котором он позирует вместе с Хейсеном. На фотографии испанский защитник находится на водительском месте: одной рукой он держит руль, а в другой у него смартфон, на экран которого он смотрит. Кадр быстро разлетелся по соцсетям.

Dean Huijsen x Thiago Pitarch 🤳 https://t.co/EOFd2pFvPI — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026

Пользователи соцсетей обратили внимание на потенциально опасное поведение футболиста. Некоторые фанаты Реала призвали клуб отреагировать на ситуацию, а другие обвинили Хейсена в использовании телефона во время вождения.

В Испании за подобное нарушение предусмотрены штраф и снятие шести баллов с водительских прав.

Данных о том, что полиция начала расследование в отношении Хейсена, пока нет.

Напомним, что противостояние Ирландии и Израиля вышло на новый уровень: во время перерыва сотрудник ирландского тренерского штаба заявил, что один из игроков соперника плюнул в него.

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