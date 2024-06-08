Швентек - победительница Ролан Гаррос-2024
В субботу, 8 июня, в рамках женского финала турнира по теннису Ролан Гаррос Ига Швентек защищала свой титул против Жасмин Паолини.
В первом сете польская теннисистка испытала проблемы в самом начале, ведь ее соперница оказывала сопротивление и даже смогла выйти вперед по геймам, однако чемпионка собралась и быстро сменила ход встречи.
Далее Ига продолжила доминировать над Паолини, дав ей взять лишь один гейм во втором сете, тем самым без проблем "закрыв" итальянку и защитив право называться чемпионкой.
Отметим, для Швентек победа на Ролан Гаррос стала четвертой в карьере.
Ролан Гаррос-2024
Финал, женщины
- Ига Швентек (Польша) - Жасмин Паолини (Италия) 6:2, 6:1
Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
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