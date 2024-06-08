iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Швентек - победительница Ролан Гаррос-2024

Польская спортсменка без проблем разделалась с Паолини.
Сегодня, 17:21
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

В субботу, 8 июня, в рамках женского финала турнира по теннису Ролан Гаррос Ига Швентек защищала свой титул против Жасмин Паолини.

В первом сете польская теннисистка испытала проблемы в самом начале, ведь ее соперница оказывала сопротивление и даже смогла выйти вперед по геймам, однако чемпионка собралась и быстро сменила ход встречи.

Источник: Getty Images

Далее Ига продолжила доминировать над Паолини, дав ей взять лишь один гейм во втором сете, тем самым без проблем "закрыв" итальянку и защитив право называться чемпионкой.

Отметим, для Швентек победа на Ролан Гаррос стала четвертой в карьере.

Ролан Гаррос-2024

Финал, женщины

  • Ига Швентек (Польша) - Жасмин Паолини (Италия) 6:2, 6:1

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос ига швентек

Статьи по теме

Ролан Гаррос (WTA): Швентек защитила свой титул Ролан Гаррос (WTA): Швентек защитила свой титул
Ролан Гаррос (ATP): Алькарас и Зверев сыграют в финале Ролан Гаррос (ATP): Алькарас и Зверев сыграют в финале
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Костюк остановилась в шаге от финала парного разряда Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Костюк остановилась в шаге от финала парного разряда
"Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос "Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

ММА19:19
UFC опубликовал трейлер к бою Макгрегор - Чендлер
Европа19:05
Рэтклифф хочет продать один из своих клубов
Европа18:51
Держит грудь рукой, ведь купальник не справляется: Жена Икарди опубликовала жаркие фото
Европа18:30
Президенты Наполи и ПСЖ лично обсуждают трансфер Осимхена
Европа18:18
Барселона может усилить линию атаки воспитанником Реала
Формула 118:04
Гран-при Канады: Астон Мартины и Мерседес оказались быстрейшими на второй практике
18:00
Экстра-лига по футзалу: ХИТ добыл первую победу над Энергией, SkyUp уступил Урагану
Европа17:50
Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ньюкасла
Европа17:48
Легенда Арсенала усомнился в том, что Артета подходит клубу
Теннис17:25
Ролан Гаррос (WTA): Швентек защитила свой титул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK