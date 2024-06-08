Швентек - победительница Ролан Гаррос-2024

Польская спортсменка без проблем разделалась с Паолини.

В субботу, 8 июня, в рамках женского финала турнира по теннису Ролан Гаррос Ига Швентек защищала свой титул против Жасмин Паолини.

В первом сете польская теннисистка испытала проблемы в самом начале, ведь ее соперница оказывала сопротивление и даже смогла выйти вперед по геймам, однако чемпионка собралась и быстро сменила ход встречи.

Источник: Getty Images

Далее Ига продолжила доминировать над Паолини, дав ей взять лишь один гейм во втором сете, тем самым без проблем "закрыв" итальянку и защитив право называться чемпионкой.

Отметим, для Швентек победа на Ролан Гаррос стала четвертой в карьере.

Ролан Гаррос-2024

Финал, женщины

Ига Швентек (Польша) - Жасмин Паолини (Италия) 6:2, 6:1

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

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