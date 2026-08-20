Швёнтек подкорилося уникальное достижение

Она стала четвёртой самой молодой с 30 четвертьфиналами в "тысячнику".

Ига Швёнтек стала четвёртой самой молодой теннисисткой в истории, достигшей отметки в 30 четвертьфиналов турниров серии Tier I/WTA 1000. Полька сделала это в возрасте 25 лет и 74 дней.

Моложе этот результат покорялся только Мартине Хингис, Агнешке Радваньской и Марии Шараповой. Рекорд принадлежит Хингис, которая вышла в 30‑й четвертьфинал в 20 лет и 159 дней.

30 (2) - Iga Swiatek is the fourth-youngest player to reach 30 Tier I / WTA-1000 quarter-finals since the format’s introduction in 1990, older only than Martina Hingis, Agnieszka Radwanska and Maria Sharapova. Diamond.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/w6Ha2tKyOV — OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026

Швёнтек достигла юбилейной отметки на турнире в Цинциннати, обыграв в четвёртом круге француженку Диану Парри со счётом 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал полька сыграет с победительницей матча между Дианой Шнайдер и Еленой Рыбакиной.

Ранее Костюк также отметилась достижением, она догнала Свитолину по победам над элитой.

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