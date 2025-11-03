Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals

Казахская теннисистка Елена Рыбакина обыграла полячку Игу Швентек на групповом этапе Итогового турнира-2025. Поединок растянулся на три сета и длился 99 минут.

В первой партии преобладала Швентек. Польская теннисистка взяла три гейма со старта (1 брейк). Далее ей было достаточно удачно отыграть на собственных подачах, что и удалось реализовать.

А вот во втором сете Рыбакина перехватила инициативу и позволила полячке выиграть всего гейм. Еще доминантнее стала решающая партия, в которой представительница Казахстана повесила "баранку" за 30 минут.

Теперь в активе Рыбакиной две победы в двух матчах. Рекорд Швентек – 1 победа, 1 поражение. В финальном туре они будут противостоять американкам – Мэдисон Киз и Аманде Анисимовой соответственно.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

группа B

Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 1:6, 0:6

