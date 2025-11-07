iSport.ua
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025

Определилась первая финалистка соревнований.
Сегодня, 21:26       Автор: Антон Федорцив
Елена Рыбакина / Getty Images
Елена Рыбакина / Getty Images

Казахская теннисистка Елена Рыбакина одолела американку Джессику Пегулу в 1/2 финала WTA Finals. Матч сложился для будущей финалистки непросто и затянулся на три партии.

В первом сете ключевые события произошли в середине отрезка. После спокойного старта соперницы завязали битву брейков. Минимальный верх в ней (2:1) взяла Пегула и впоследствии завершила партию в свою пользу.

Рыбакина реваншировалась во втором сете. С брейком она в середине партии уверенно повела (4:1). Впрочем, американская теннисистка попыталась вернуться в игру с брейком. Но представительница Казахстана ответила взаимностью.

В решающей же партии Рыбакина снова сделала на один брейк больше. Вместе с более уверенной игрой на собственных подачах экс-россиянка довела поединок до победы. Она впервые в карьере прошла в финал Итогового турнира.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1/2 финала
Джессика Пегула (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 4:6, 3:6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Итоговый турнир WTA Джессика Пегула елена рыбакина

