Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals

"Нейтралка" второй пробилась в финал.

Бесфлажная теннисистка Арина Соболенко одержала непростую победу над американкой Амандой Анисимовой. Представительницу США первой ракетке мира удалось дожать в трех сетах.

В первой партии белоруска победила благодаря двум брейкам. Их Соболенко оформила в пятом и девятом геймах. Анисимова достойно ответить оппонентке не смогла.

Реваншировалась американская теннисистка во втором сете. Анисимова ошеломила соперницу четырьмя набранными пунктами со старта. Соболенко попыталась перехватить инициативу, но оппонентка своего не отдала.

Решающая партия держала в интриге почти до конца. Аж в седьмом гейме белорусская теннисистка смогла взять подачу Анисимовой. А в девятом Соболенко этот трюк повторила и отправилась в финал к Елене Рыбакиной из Казахстана.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

1/2 финала

Арина Соболенко (нейтр.) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 3:6, 6:3

