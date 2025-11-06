Соболенко одолела Гауфф в битве за полуфинал WTA Finals-2025
Бесфлажная теннисистка Арина Соболенко победила американку Кори Гауфф на групповом этапе Итогового турнира. Первая ракетка мира выиграла квартет A соревнований.
Представительница США начала с брейка. Далее Гауфф попыталась закрепить преимущество после обмена "чужими" подачами (4:2). Впрочем, Соболенко удалось выровнять положение. А на тай-брейке верх взяла белоруска.
Во второй же партии Соболенко доминировала полностью. Она выиграла четыре гейма со старта, а затем позволила американской теннисистке взять всего два. В конце концов, сопротивление Гауфф нейтральная теннисистка одолела за 33 минуты.
Соболенко выиграла все три поединка на групповом этапе. В полуфинале она встретится с другой американкой – Амандой Анисимовой. В свою очередь Гауфф завершила выступления на Ближнем Востоке.
Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
группа A
Арина Соболенко (нейтр.) – Кори Гауфф (США) – 7:6, 6:2
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!