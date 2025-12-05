Дреймонд Грин получил травму стопы в матче с Филадельфией

В конце второй четверти покинул площадку.

Дреймонд Грин получил травму правой стопы. Об этом сообщает ESPN.

Во время игры против Филадельфии форвард Голден Стэйт прихрамывал и в итоге ушёл в раздевалку под конец второй четверти матча.

Вскоре было объявлено, что он не вернётся на паркет из-за травмы правой стопы. Отмечается, что проблемы со стопой у него начались в прошлом матче Уорриорс против Портленда.

Добавим, что Грин стал третьим в составе Голден Стэйт, кто получил травму. Ранее повреждения получили форвард Джимми Батлер и защитник Стефен Карри.

На данный момент команда проиграла шесть из последних восьми матчей и занимает 8-е место в Западной конференции.

