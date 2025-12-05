iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Дреймонд Грин получил травму стопы в матче с Филадельфией

В конце второй четверти покинул площадку.
Сегодня, 14:11       Автор: Валентина Чорноштан
Дреймонд Грин / Getty Images
Дреймонд Грин / Getty Images

Дреймонд Грин получил травму правой стопы. Об этом сообщает ESPN.

Во время игры против Филадельфии форвард Голден Стэйт прихрамывал и в итоге ушёл в раздевалку под конец второй четверти матча.

Вскоре было объявлено, что он не вернётся на паркет из-за травмы правой стопы. Отмечается, что проблемы со стопой у него начались в прошлом матче Уорриорс против Портленда.

Добавим, что Грин стал третьим в составе Голден Стэйт, кто получил травму. Ранее повреждения получили форвард Джимми Батлер и защитник Стефен Карри.

На данный момент команда проиграла шесть из последних восьми матчей и занимает 8-е место в Западной конференции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Тревога в Голден Стэйт. Джимми Батлер вновь получил травму Тревога в Голден Стэйт. Джимми Батлер вновь получил травму
Главная звезда Уорриорз получила повреждение в матче с Хьюстоном Главная звезда Уорриорз получила повреждение в матче с Хьюстоном
Проблемы в составе Уорриорз. Хорфорд выбыл, Грин под вопросом Проблемы в составе Уорриорз. Хорфорд выбыл, Грин под вопросом
Лидер Уорриорз вернётся на паркет в матче с Оклахомой Лидер Уорриорз вернётся на паркет в матче с Оклахомой

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Заря минимально переиграла Карпаты
ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK