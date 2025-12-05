Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ

Аравийская Профессиональная лига возобновила интерес к лидеру английского Ливерпуля Мохамеду Салаху. Местные клубы сразятся за египтянина в случае ухода с Энфилда, сообщает The Telegraph.

Функционеры ближневосточного чемпионата готовы сделать нападающего следующим лицом лиги. Салах должен заменить первое поколение суперзвезд. Саудовская Аравия стремится выйти на новый уровень соревнований перед домашним ЧМ-2034.

В нынешнем сезоне Салах сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи. Последние два поединка он начал на скамейке запасных. Контракт египтянина с "красными" – до лета 2027 года.

Тем временем Ливерпуль положил глаз на вингера немецкого РБ Лейпциг.

