Тревога в Голден Стэйт. Джимми Батлер вновь получил травму

Боль в колене вынудила защитника завершить матч раньше времени.

Защитник Голден Стейт Джимми Батлер не смог доиграть матч против Оклахомы из-за боли в левом колене.

На игру игрок Уорриорз вышел с дискомфортом в ягодичной мышце, а в конце второй четверти Батлер после борьбы с игроками Оклахомы получил ушиб левого колена.

Позже баскетболист заметно хромал и не смог продолжить матч.

Jimmy Butler is not on the floor for the second half after showing discomfort following this play in the second quarter pic.twitter.com/K7Cn0dP9fu — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 3, 2025

Батлер провёл на площадке 15 минут. За это время он набрал 6 очков, сделал 3 подбора и 1 передачу.

