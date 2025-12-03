iSport.ua
Тревога в Голден Стэйт. Джимми Батлер вновь получил травму

Боль в колене вынудила защитника завершить матч раньше времени.
Сегодня, 13:18       Автор: Валентина Чорноштан
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Защитник Голден Стейт Джимми Батлер не смог доиграть матч против Оклахомы из-за боли в левом колене.

На игру игрок Уорриорз вышел с дискомфортом в ягодичной мышце, а в конце второй четверти Батлер после борьбы с игроками Оклахомы получил ушиб левого колена.

Позже баскетболист заметно хромал и не смог продолжить матч.

Батлер провёл на площадке 15 минут. За это время он набрал 6 очков, сделал 3 подбора и 1 передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Джимми Батлер Голден Стейт Уорриорз

