НБА: Голден Стэйт напугал Оклахому, Миннесота и Пеликанс набрали по 140+ очков

Завершились очередные матчи регулярного первенства.
Сегодня, 08:59       Автор: Василий Войтюк
Голден Стэйт - Оклахома / Getty Images
В Национальной баскетбольной Ассоциации состоялся еще один игровой день. Действующие чемпионы из Оклахомы гостевали в Сан-Франциско у Голден Стэйт и после легкой победы в первой половине, в третьей четверти Уорриорз перевернули игру и сумели даже выйти вперед, но Тандер все же сумели довести матч до 21-й победы в сезоне.

Миннесота в Новом Орлеане играла в овертайме и сумела победить, а Энтони Эдвардс набрал 44 очка. Филадельфия легко одолела Вашингтон, а Бостон благодаря 42 баллам Джейлена Брауна был сильнее Нью-Йорка.

Результаты матчей 3 декабря

Филадельфия – Вашингтон – 121:102 (34:31, 32:23, 35:23, 20:25)

Филадельфия: Макси (35 + 6 передач), Барлоу (12), Драммонд (12 + 10 подборов), Джордж (11), Эджкомб (9 + 6 передач) – старт; Маккейн (14), Уокер (10 + 12 подборов), Эдвардс (9), Бона (4), Гордон (3), Саллис (2), Брум (0).

Вашингтон: Шэмпени (13 + 7 подборов), Бэгли (13 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Джордж (11 + 8 подборов), Макколлум (10), Кулибали (2) – старт; Вукчевич (16), Райли (13), Кэррингтон (10), Брэнэм (8), Уитмор (4), Гилл (2).

Торонто – Портленд – 121:118 (37:39, 28:20, 32:23, 24:36)

Торонто: Барнс (28 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Куикли (23 + 8 передач), Ингрэм (21), Пелтль (11 + 7 подборов), Уолтер (3) – старт; Дик (14), Мюррэй-Бойлс (10), Мамукелашвили (6 + 7 подборов), Шэд (3 + 5 перехватов), Агбаджи (2).

Портленд: Авдия (25 + 8 подборов + 14 передач), Камара (21), Грант (19), Клинган (11 + 11 подборов), Сиссоко (3) – старт; Шарп (23), Р. Уильямс (6), Лав (5), Мюррэй (5), Рупер (0).

Бостон – Нью-Йорк – 123:117 (21:32, 37:20, 36:24, 29:41)

Бостон: Браун (42), Уайт (22), Притчард (10), Уолш (8), Кета (8) – старт; Саймонс (12), Майнотт (11), Хаузер (6), Гонсалес (4), Уильямс (0), Шайерман (0).

Нью-Йорк: Бриджес (35), Таунс (29 + 7 подборов), Харт (19 + 7 подборов), Брансон (15 + 11 передач), Макбрайд (9 + 6 передач) – старт; Кларксон (4), Колек (4), Ябуселе (1), Робинсон (1), Диавара (0).

Новый Орлеан – Миннесота – 142:149 OT (25:31, 43:27, 35:42, 26:29, 13:20)

Новый Орлеан: Мерфи (33 + 15 подборов), Бей (22), Фирс (21), Куин (21 + 8 подборов + 6 передач), Макгауэнс (6) – старт; Альварадо (14), Хоукинс (10), Пиви (8), Александер (7), Луни (0).

Миннесота: Эдвардс (44), Гобер (26 + 13 подборов), Макдэниэлс (17), Рэндл (16 + 6 передач), Дивинченцо (15) – старт; Рид (18 + 6 передач), Кларк (6), Конли (5), Шэннон (2), Диллингэм (0).

Сан-Антонио – Мемфис – 126:119 (36:32, 27:27, 34:39, 29:21)

Сан-Антонио: Барнс (31), Фокс (29), Васселл (12), Шэмпени (7), Корнет (4 + 5 блок-шотов) – старт; Харпер (15 + 6 передач), Сохан (11), К. Джонсон (11), Брайан (6), Джонс-Гарсия (0), Олиник (0).

Мемфис: Уэллс (20), Иди (19 + 15 подборов), В. Уильямс (12 + 7 передач), Кауард (9), Джарен Джексон (7 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Спенсер (21 + 6 передач), Кончар (13), Лэндейл (10), Альдама (4), Колдуэлл-Поуп (2), Проспер (2).

Голден Стейт - Оклахома - 112:124 (26:32, 18:31, 44:28, 24:33)

Голден Стэйт: Подземски (17), Др. Грин (13 + 9 подборов), Батлер (6), Ричард (5), Муди (3) – старт; Спенсер (17 + 6 передач), Сет Карри (14), Хилд (13), Пэйтон II (13), Куминга (8 + 7 подборов), Пост (3).

Оклахома: Гилджес-Александер (38), Джейлен Уильямс (22 + 6 передач), Холмгрен (21 + 8 подборов), Митчелл (10), Уоллес (4) – старт; Уиггинс (11), Джо (9), К. Уильямс (5), Карлсон (3), Джейлин Уильямс (1 + 9 подборов).

Во время матчей также были названы и первые победители индивидуальных наград по итогам месяца в нынешнем сезоне.

