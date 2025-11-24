Проблемы в составе Уорриорз. Хорфорд выбыл, Грин под вопросом

Центровой Голден Стэйт Уорриорз Эл Хорфорд получил раздражение правого седалищного нерва.

Теперь 39-летний баскетболист пропустит около недели из-за травмы, сообщает журналист ESPN Энтони Слейтер на своей странице в Х.

Главный тренер Уорриорз Стив Керр отметил, что центровой пропустит три следующих матча своей команды - против Юты, Хьюстона и Нового Орлеана.

Кроме Хорфорда, под вопросом остаётся участие Дреймонда Грина, так как у него растяжение связок средней части стопы.

Ранее травму получил другой центровой - игрок Лейкерс.

