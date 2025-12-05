iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Черкасские Мавпы подписали легионера

Форвард имеет опыт в G-Лиге.
Сегодня, 16:28       Автор: Антон Федорцив
Вэнс Джонсон / Instagram
Вэнс Джонсон / Instagram

Черкасские Мавпы пополнились новичком-легионером. К команде присоединился американец Вэнс Джонсон, сообщает официальный сайт ФБУ.

На студенческом уровне он выступал за Милуоки Пантерз. В сезоне 2019/20 Джонсон провел 1 матч за фарм-клуб Миннесоты в G-Лиге – Айову Вулвз. Затем тяжелый форвард выступал в Германии, Великобритании, Нидерландах, Мексике и Венесуэле.

Средние цифры Джонсона в составе Кокодрильос из Каракаса – 6.3 очка, 2.8 подборов, 1 подбор за 15 минут на паркете. Он станет третьим легионером в составе Мавп после соотечественника Джермейна Хэмлина и нигерийца Эммануэля Дибиамаки.

К слову, украинец Алексей Лень приложился к победе Реала в регулярке Евролиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Черкасские Мавпы Вэнс Джонсон

Статьи по теме

Ветеран Мавп стал MVP недели Суперлиги Ветеран Мавп стал MVP недели Суперлиги
Черкасские Мавпы взяли легионера из Австралии Черкасские Мавпы взяли легионера из Австралии
Черкасские Мавпы завоевали бронзовые медали Суперлиги Черкасские Мавпы завоевали бронзовые медали Суперлиги
Днепр и Ровно пробились в финал Кубка Украины: ФБУ изменила дату поединка Днепр и Ровно пробились в финал Кубка Украины: ФБУ изменила дату поединка

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Заря минимально переиграла Карпаты
ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK