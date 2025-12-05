Черкасские Мавпы подписали легионера

Черкасские Мавпы пополнились новичком-легионером. К команде присоединился американец Вэнс Джонсон, сообщает официальный сайт ФБУ.

На студенческом уровне он выступал за Милуоки Пантерз. В сезоне 2019/20 Джонсон провел 1 матч за фарм-клуб Миннесоты в G-Лиге – Айову Вулвз. Затем тяжелый форвард выступал в Германии, Великобритании, Нидерландах, Мексике и Венесуэле.

Средние цифры Джонсона в составе Кокодрильос из Каракаса – 6.3 очка, 2.8 подборов, 1 подбор за 15 минут на паркете. Он станет третьим легионером в составе Мавп после соотечественника Джермейна Хэмлина и нигерийца Эммануэля Дибиамаки.

К слову, украинец Алексей Лень приложился к победе Реала в регулярке Евролиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!