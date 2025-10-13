Ветеран Мавп стал MVP недели Суперлиги

Федерация баскетбола Украины назвала самого ценного игрока второй недели сезона 2025/26. Им стал центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов, сообщает официальный сайт ФБУ.

Ветеран помог команде оформить первые победы в новой кампании. Сначала Мавпы одолели николаевский Нико-Баскет (86:81). Затем Агафонов и компания переиграли криворожский Кривбасс (86:78).

Вместе с центровым Мавп в символическую сборную недели Суперлиги попали еще четыре украинца. Признание получили его одноклубник Лев Кошеватский, защитник Киев-Баскета Егор Сушкин, Игорь Климов из Харьковских Соколов и лидер Днепра Станислав Тимофеенко.

Тем временем украинец Максим Шульга оформил первые ассисты в предсезонке НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!