Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги
Федерация баскетбола Украины назвала Самого ценного игрока очередной недели сезона Суперлиги. Титул достался защитнику БК Ровно Сайвону Трейлору, сообщает официальный сайт ФБУ.
Легионер принял участие в обоих поединках команды. Против Запорожья 19 очков Трейлора не спасли Ровно от досадного поражения (68:71). Зато ведущую роль он сыграл в победе над Днепром (91:90 ОТ), набрав 27 пунктов.
Рядом с защитником Ровно в команде недели Суперлиги оказался легионер Кривбасса Мартин Хилл. Компанию им составили три украинца – защитник Киев-Баскета Егор Сушкин, форвард Харьковских Соколов Максим Никитин и центровой Антон Буц (Запорожье).
Между тем, украинец Святослав Михайлюк не помог Юте избежать поражения от Шарлотта.
