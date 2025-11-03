iSport.ua
Русский Українська
Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги

Американец организовал фиаско чемпиона.
Сегодня, 19:55       Автор: Антон Федорцив
Сайвон Трейлор / ФБУ
Сайвон Трейлор / ФБУ

Федерация баскетбола Украины назвала Самого ценного игрока очередной недели сезона Суперлиги. Титул достался защитнику БК Ровно Сайвону Трейлору, сообщает официальный сайт ФБУ.

Легионер принял участие в обоих поединках команды. Против Запорожья 19 очков Трейлора не спасли Ровно от досадного поражения (68:71). Зато ведущую роль он сыграл в победе над Днепром (91:90 ОТ), набрав 27 пунктов.

Рядом с защитником Ровно в команде недели Суперлиги оказался легионер Кривбасса Мартин Хилл. Компанию им составили три украинца – защитник Киев-Баскета Егор Сушкин, форвард Харьковских Соколов Максим Никитин и центровой Антон Буц (Запорожье).

Между тем, украинец Святослав Михайлюк не помог Юте избежать поражения от Шарлотта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига БК Ровно Сайвон Трейлор

