НБА: Шарлотт обыграл Юту, а Оклахома-Сити продолжает побеждать

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:36
Шей Гилджес-Александер / Getty Images
Шей Гилджес-Александер / Getty Images

В ночь на понедельник, 3 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 3 ноября

Оклахома-Сити — Новый Орлеан — 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 7 передач), Виггинс (15), Хартенштайн (14 + 14 подборов + 8 передач), Уоллес (13 + 5 перехватов), Джейлин Уильямс (12) – старт; Джо (13), Карлсон (11), Митчелл (10 + 8 передач), Карузо (8), Янгблад (6), Дженг (3), Барнхайзер (2).

Новый Орлеан: Уильямсон (20 + 9 подборов + 6 передач), Мерфи (19), Фирс (16 + 5 потерь), Джонс (12), Мисси (7) – старт; Пул (11), Куинн (4), Маткович (4), Луни (3), Пиви (3), Альварадо (3), Макгоуэнс (2), Бей (2), Хокинс (0).

Бруклин — Филадельфия — 105:129 (37:40, 18:33, 23:17, 27:39)

Бруклин: Томас (29), Клекстон (19 + 7 подборов), Портер (17 + 17 подборов), Менн (17), Мартин (0) – старт; З. Уильямс (13), Демин (5), Уилсон (2), Пауэлл (2), Шарп (1), Клауни (0).

Филадельфия: Убре (29), Макси (26 + 7 передач), Эджкомб (16), Уокер (2), Бона (2) – старт; Граймс (22 + 13 передач), Уотфорд (16 + 9 подборов + 7 передач), Драммонд (5 + 8 подборов), Брум (4), Лаури (3), Эдвардс (2), Саллис (2).

Кливленд — Атланта — 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33)

Кливленд: Митчелл (37), Хантер (19 + 7 подборов), Тайсон (18), Э. Мобли (14 + 8 подборов), Нэнс (2) – старт; Вейд (11), Болл (8), Портер (4 + 7 подборов), Проктор (4), Брайант (0).

Атланта: Джонсон (23 + 13 подборов), Дэниелс (18), Александер-Уокер (16 + 5 потерь), Порзингис (15 + 12 подборов), Рисаше (8) – старт; Кеннард (15), Оконгву (7), Гуйе (4), Крейчи (3).

Торонто — Мемфис — 117:104 (26:23, 27:24, 31:24, 33:33)

Торонто: Барретт (27 + 6 передач), Ингрэм (26 + 7 подборов), Барнс (19 + 12 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов), Мюррей-Бойлс (15 + 9 подборов), Куикли (9) – старт; Шед (9), Дик (8), Агбаджи (4), Волтер (0), Беттл (0), Мамукелашвили (0).

Мемфис: Джарен Джексон (20 + 9 подборов), Лендейл (14), Колдуэлл-Поуп (12), Уэллс (7), Спенсер (4) – старт; Альдама (15), В. Уильямс (14), Кауард (12), Проспер (6), Смолл (0), Кончар (0).

Шарлотт — Юта — 126:103 (39:25, 32:23, 33:38, 22:17)

Шарлотт: Бриджес (29 + 6 передач), Книппел (24), Джеймс (15), Секстон (10 + 12 передач + 6 потерь), Колкбреннер (2 + 4 блок-шота) – старт; Диабате (17 + 12 подборов), Менн (13), Симпсон (7), Коннотон (6), Макнили (3), Пламли (0), Салон (0).

Юта: Маркканен (29 + 7 подборов), Джордж (25 + 7 передач), Хендрикс (14 + 7 подборов), Михайлюк (3), Нуркич (3 + 9 подборов) – старт; Сенсабо (7), Бейли (6), Андерсон (5), Филиповски (4), Клейтон (4), Лав (3), Уильямс (0).

Нью-Йорк — Чикаго — 128:116 (34:24, 34:36, 37:29, 23:27)

Нью-Йорк: Брансон (31), Ануноби (21), Таунс (20 + 15 подборов), Бриджес (10 + 9 передач), Робинсон (0) – старт; Кларксон (15), Харт (14 + 9 подборов), Шемет (9), Макбрайд (8), Ябуселе (0), Диавара (0), Дадье (0), Колек (0).

Чикаго: Гидди (23 + 12 подборов + 12 передач), Вучевич (17 + 14 подборов), Джонс (15), Окоро (14), Бузелис (14 + 7 подборов) – старт; Смит (12), Уильямс (11), Хертер (7), Терри (3), Картер (0), Филлипс (0).

Финикс — Сан-Антонио — 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40)

Финикс: Букер (28 + 13 передач + 5 потерь), Аллен (17), Данн (17), О’Нил (11), Уильямс (7 + 7 подборов) – старт; Гиллеспи (15), Гудвин (11), Ричардс (10), Бри (4), Игодаро (4), Малуач (4), Флеминг (2), Хейс-Дэвис (0).

Сан-Антонио: Касл (26 + 7 подборов), Барнс (13), Шемпени (9), Вембаньяма (9 + 9 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Васселл (4) – старт; К. Джонсон (19), Харпер (12), Брайан (10), Миникс (9), Маклафлин (3), Джонс-Гарсия (2), Ингрэм (2), Бийомбо (0).

Лейкерс — Майами — 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22)

Лейкерс: Дончич (29 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Ривз (26 + 11 передач), Хатимура (15), Хейс (15), Смарт (11) – старт; Ларавия (25 + 8 подборов), Вандербилт (4), Кнехт (3), Джеймс-младший (2).

Майами: Ларссон (17 + 6 передач), Адебайо (17 + 8 подборов), Виггинс (15 + 9 подборов), Митчелл (8 + 8 передач), Вейр (7) – старт; Хакес (31 + 8 подборов), Йович (9), Фонтеккьо (9), Смит (7).

