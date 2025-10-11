Первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге собрал 1500 зрителей

Николаев принимал поединок элитного дивизиона впервые с февраля 2022 года.

В субботу, 11 октября, в Николаеве состоялся матч украинской баскетбольной Суперлиги между Нико-Баскетом и Черкасскими Мавпами.

Поединок завершился победой гостей со счетом 86:81 (20:13, 20:27, 23:27, 23:14).

Этот матч в Николаеве, который принимал игру элитного дивизиона впервые с февраля 2022 года, собрал на трибунах СК Надия 1500 зрителей.

