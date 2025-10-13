iSport.ua
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Украинец дважды помог партнерам набрать очки.
Сегодня, 07:58       Автор: Василий Войтюк
Шульга (№44) / Getty Images
Украинский разыгрывающий Максим Шульга уже провел третий матч в рамках предсезонных поединков в Национальной баскетбольной Ассоциации.

В поединке против Кливленда Шульга получил менее пяти минут игрового времени в конце встречи и смог за это время отличиться двумя результативными передачами.

Отметим, что Максим ни разу не бросал с игры, но выполнил два штрафных броска, реализовав оба. Также на его счету два подбора на своем щите, а в пассиве фол и потеря.

Напомним, что ранее ISPORT рассказывал о дебюте Шульги в рамках НБА.

