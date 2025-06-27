Бостон выбрал Макса Шульгу во втором раунде драфта НБА

Впервые за семь лет представитель Украины был выбран на драфте.

В Бруклине, Нью-Йорк, завершился второй раунд драфта юных талантов Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Под 57-м номером выбирали Орландо Меджик, которые по факту уже договорились обменять этот пик Бостону и выбрали под ним украинца Максима Шульгу.

Защитник стал первым украинским игроком за семь лет, выбраным на ярмарке талантов (в 2018 во втором раунде ушли Иссуф Санон и Святослав Михайлюк). Всего же Шульга стал восьмым украинцем в истории, выбранным на драфте.

По информации инсайдера Джонатана Гивони, Бостон подпишет с Шульгой двусторонний контракт.

На ISPORT также можно ознакомиться с результатами первого раунда драфта.

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