Драфт НБА: первый раунд пройдет в ночь на 26 июня

В Бруклине, Нью-Йорк, в Barclays Center традиционно пройдет церемония драфта Национальной баскетбольной Ассоциации.

Первый раунд драфта начнется в 01:00 по киевскому времени 26 июня.

Вероятно, под первым номером Даллас Маверикс выберут игрока Университета Дьюк Купера Флэгга.

Во втором раунде драфта может быть выбран украинский защитник Максим Шульга. На ISPORT рассказывали о перспективах украинца в НБА.

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