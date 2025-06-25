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Баскетбол

Драфт НБА: первый раунд пройдет в ночь на 26 июня

Под первым номером выберут Купера Флэгга.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Войтюк
Драфт НБА
Драфт НБА

В Бруклине, Нью-Йорк, в Barclays Center традиционно пройдет церемония драфта Национальной баскетбольной Ассоциации.

Первый раунд драфта начнется в 01:00 по киевскому времени 26 июня.

Вероятно, под первым номером Даллас Маверикс выберут игрока Университета Дьюк Купера Флэгга.

Во втором раунде драфта может быть выбран украинский защитник Максим Шульга. На ISPORT рассказывали о перспективах украинца в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт НБА

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