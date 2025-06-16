Макс Шульга: будет ли в НБА новый украинец?

Совсем скоро в НБА состоится драфт, на котором многие юные баскетболисты могут присоединиться к клубам Лиги.

Среди прочих здесь будет и украинец Макс Шульга. Журналист The Athletic Сем Весени разобрал игру огромного множества игроков, среди которых и Шульга.

Ниже ISPORT приводит мнение эксперта.

Украинский баскетболист в 13 лет перебрался из родного Киева в Испанию, где учился в Баскетбольной школе мастерства в Торрелодонес. К себе Шульга привлек внимание, когда выступал на молодежных соревнованиях за сборную Украины. Выступая на чемпионате Европы U-18, он набирал в среднем 13 очков, делал семь подборов и три передачи, попадая 62% с игры и 53% с трехочковой зоны. В своей лиге в Испании он лидировал по набранным очкам.

В 2020 году Шульга перебрался в университет Юта Стэйт. Изначально он имел мало игровой практики, но уже во втором сезоне он занял место в ротации. Затем украинец последовал за тренером Райаном Одомом, который перешел Вирджинию.

Своей игрой Шульга заслужил войти в состав символической команды All-A10. У Макса была попытка перебраться в Вилланову, но все же он отказался и вернулся в Вирджинию на последний год. Там он получил награду игрока года в Atlantic-10 и получил приглашение на участие в драфт-комбайне перед драфтом НБА-2025.

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Сильные стороны:

Шульга обладает достаточным габаритами, чтобы играть с мячом в атаке, взрывной и динамичный;

Имеет универсальный бросок и считается одним из лучших шутеров на драфте. За последние два года Шульга реализовал 40,2% из почти 400 трехочковых попыток. В этом сезоне он попадал 43,4% кетч-енд-шут трехочковых, выполняя броски из разных точек. В прошлом сезоне он реализовал 42,1% таких трехочковых бросков. Также он реализовывает половину трешек, получая мяч после выхода из-за заслона.

Поставленный бросок, подготовка к нему свободна, но не совсем собрана. За счет баланса и ловкости он выполняет нужное движение и принимает быстрое решение. Немного сбивается с ритма, но в финальной точке все происходит за одно движение.

Без мяча украинский баскетболист хорошо двигается, целенаправленно ищет свободную зону для получения паса. Понимает, как двигатся вместе со своими партнерами и так, чтобы соперники не могли его заблокировать. Выполняет движения с разных сторон и идет на мяч.

Играя с мячом на дриблинге, может действовать разными способами. Есть над чем работать, но определенно демонстрирует гибкость и баланс. Хорошо атакует ближние зоны и заставляет защитников двигаться в ту или иную сторону. Может вести мяч как справа, так и слева.

Не является сильным игроком в атаке на кольце, средний финишер, однако обладает интеллектом, чтобы быстро организовать передачи и возможности для своих партнеров. Грамотно использует тело, есть пару быстрых движений, за счет которых он проходит защитников. Забивал больше половины своих бросков из-под кольца.

За счет решительности и смелости идет на защитников, использует дриблинг, не теряет скорость и заставляет соперников фолить и ошибаться. В прошлом сезоне в среднем выходил на линию штрафных больше пяти раз.

Неплохо использует заслоны партнеров, однако над этим еще нужно работать. Отлично получается отдавать передачи: в среднем у него 4,0 ассиста за игру на 1,7 потери. Не может распланировать всю атаку, однако хорошо использует скорость, чтобы отвлекать защитников и заставлять их крутиться вокруг себя. Хорошо контролирует мяч, берет паузу, чтобы оценить ситуацию, и хорошо выполняет передачи в углы или на дугу. Партнеры понимают, что в любой момент Шульга может отдать передачу.

Шульга – недооцененный игрок обороны. Он вклинивается в защиту соперника, не боится вступать в борьбу еще на чужой половине, чтобы заставить соперника тратить силы. Отлично читает заслоны оппонента.

Источник: Getty Images

При защите игрока без мяча он отлично помогает партнерам, не боится размениваться. Может удивить игрока с мячом или того, кто играет в посте, своевременными попытками выбить мяч. Очень правильно выбирает позицию на площадке, оценивает ситуацию.

Активно работает руками, разрушая атаки соперников. В этом году он совершал 1,8 перехвата за игру. Агрессивно действует в отборе.

Что нужно улучшить:

Немного попал "между ролями" для НБА. У него недостаточные габариты, чтобы быть настоящим вингом, но и также он недостаточно хорошо владеет мячом, чтобы быть боллхендлером.

У Шульги нет взрывного первого шага и высокой прыгучести. Функциональный и быстрый атлет, но по сравнению с другими игроками в НБА его уровень будет ниже среднего.

Хорошо ведет мяч, играет на заслонах, быстро и хорошо пасует, надежный защитник, у него хорошее владение и точность бросков, но ничто из этого не является элитным . Есть ли один навык, на который Шульга может сделать ставку в НБА? Хватит ли наборов его навыков, чтобы закрепиться в лиге?

. Есть ли один навык, на который Шульга может сделать ставку в НБА? Хватит ли наборов его навыков, чтобы закрепиться в лиге? Броски после ведения у него могут быть нестабильными. Когда Шульга долго с мячом, то это позволяет защитникам мешать ему. В НБА же уровень значительно выше, так что украинцу нужно научиться быстрее действовать с мячом при бросках с ведения.

Не хватает мощности, чтобы быть ведущим игроком на мяче, недостаточно подвижен, несмотря на резкие движения и финты после отбора мяча. Не самая сильная левая рука.

При игре с мячом он склонен к агрессии и к активным действиям, но в обороне много баскетболистов высокого уровня, которые за счет своих навыков смогут его обыгрывать и проходить. За счет своих физических возможностей он останавливал соперников в своей лиге, но даже это не всегда получалось, что приводило к фолам. В НБА же уровень намного выше и все сложнее. За счет резкости и упорства не всегда будет получаться обороняться.

Не всегда способен защищаться на большом пространстве. Когда ему приходилось долго активно обороняться, то не всегда успевал за соперниками. В своей карьере заблокировал всего 26 бросков в 162 матчах, в том числе только четыре в этом году.

В психологическом плане Шульга может показывать, что недоволен собой. Именно в игре он дает понять другим, что что-то не получается и где-то может выпадать из игры. По этой причине некоторые скауты могут отказаться от него.

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ВЫВОД

Шульга – один из тех игроков, который может быть интересным. У него хорошая реализация бросков, быстро двигается с мячом и агрессивно действует в защите. Хорошо обороняется и без проблем может создать угрозу на половине соперника.

Путь в НБА для украинца не сильно широкий. Как пример, может подойти Сэм Меррил, который стал ценным игроком ротации в Кливленде. Баскетболист хорошо играет в защите и является одним из лучших бросающих в лиге. Но в то же время Шульга просто хороший шутер.

Чтобы закрепиться в НБА ему нужно выйти на новый уровень игры, ведь он недостаточно силен в игре с мячом в позиционной атаке. Шульга игрок второй половины второго раунда драфта, однако я бы точно был бы заинтересован в его подписании.

Эксперт в своем анонсе драфта считает, что Шульга может быть выбран под №47 на драфте, который на данный момент принадлежит Милуоки Бакс.

Драфт НБА состоится 25 и 26 июня в Бруклине, Нью-Йорк.

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