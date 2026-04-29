iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

В НБА предложили новую реформу драфта

Расширение лотереи и новые ограничения.
Сегодня, 10:26       Автор: Валентина Чорноштан
НБА Драфт 2025 / Getty Images

НБА в начале этого сезона заявила о своем желании изменить систему драфта, и после долгих обсуждений представила проект основных изменений.

Обновление включает расширение списка лотерейных клубов до 16 и корректировку шансов на попадание в топ-4, а также ряд ограничений. Добавим, что новые правила будут действовать до 2029 года, после чего их пересмотрят, сообщает ESPN.

Согласно проекту, нельзя выбирать в топ-5 три года подряд, а также занимать первый пик два раза подряд. Кроме того, худшие три команды получают по два лотерейных шара и гарантированную позицию не ниже топ-12.

Команды с 4-го по 10-е место получают по три шара, но могут опуститься до топ-16, а клубы, занявшие 9–10 места конференций в регулярном сезоне, получают по два лотерейных шара. Проигравшие в матчах 7–8 плей-ин получают по одному шару.

К слову, Хьюстон сообщил, выйдет ли Дюрэнт в пятом матче серии с Лейкерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт НБА

Статьи по теме

Неудача Клипперс сыграла на руку действующему чемпиону Неудача Клипперс сыграла на руку действующему чемпиону
НБА планирует реформу драфт-лотереи НБА планирует реформу драфт-лотереи
НБА может изменить систему драфта НБА может изменить систему драфта
Драфт НБА: в ТОП-5 без сюрпризов Драфт НБА: в ТОП-5 без сюрпризов

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния
просмотров
Футбол сегодня: второй полуфинальный матч Лиги чемпионов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:52
ПСЖ потерял ключевого защитника по ходу матча с Баварией
НБА10:26
В НБА предложили новую реформу драфта
НБА09:56
Хьюстон сообщил, выйдет ли Дюрэнт в 5-м матче серии с Лейкерс
Лига Чемпионов09:50
Атлетико – Арсенал: анонс полуфинала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов09:32
Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года
НХЛ09:07
Кубок Стэнли: Эдмонтон и Бостон был сильнее Анахайма и Баффало
НХЛ09:01
Плей-офф НХЛ: Баффало уступил Бостону, Миннесота обыграла Даллас
НБА08:42
Плей-офф НБА: Бостон упустил возможность закрыть серию с Филадельфией, а вот Сперс закрыли серию с Блэйзерс
НБА08:37
Плей-офф НБА: Филадельфия обыграла Бостон, Нью-Йорк выиграл Атланту
Европа08:19
Энрике сумел побить рекорд Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK