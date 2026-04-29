В НБА предложили новую реформу драфта

НБА в начале этого сезона заявила о своем желании изменить систему драфта, и после долгих обсуждений представила проект основных изменений.

Обновление включает расширение списка лотерейных клубов до 16 и корректировку шансов на попадание в топ-4, а также ряд ограничений. Добавим, что новые правила будут действовать до 2029 года, после чего их пересмотрят, сообщает ESPN.

Согласно проекту, нельзя выбирать в топ-5 три года подряд, а также занимать первый пик два раза подряд. Кроме того, худшие три команды получают по два лотерейных шара и гарантированную позицию не ниже топ-12.

Команды с 4-го по 10-е место получают по три шара, но могут опуститься до топ-16, а клубы, занявшие 9–10 места конференций в регулярном сезоне, получают по два лотерейных шара. Проигравшие в матчах 7–8 плей-ин получают по одному шару.

