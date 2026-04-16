Неудача Клипперс сыграла на руку действующему чемпиону

Тандер получили выгодный пик драфта.
Сегодня, 12:54       Автор: Валентина Чорноштан
Оклахома-Сити Тендер / Getty Images
Оклахома-Сити Тендер / Getty Images

Действующий чемпион НБА Оклахома после вылета Клипперс получила ценный незащищённый выбор в лотерее драфта-2026.

Теперь у Тандер есть шанс заполучить перспективного игрока на предстоящей церемонии.

Добавим, что такой "подарок" от Клипперс получила Оклахома из-за того, что результат команды из Лос-Анджелеса 42-40 делает переходящий Оклахоме пик 12-м в списке.

Отмечается, что если Голден Стейт сможет победить Финикс и выйдет в плей-офф, то у Тандер будут уже 11-е шансы на получение 1-го выбора.

Ранее появилась информация о травме лидера Орландо, которую он получил из-за своего партнёра по команде.

