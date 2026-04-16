Лидер Орландо травмировался в концовке плей-ин против Сиксерс
В матче Филадельфия – Орландо форвард Мэджик Франц Вагнер получил травму колена.
Один из лидеров команды Восточной конференции получил повреждение после столкновения с партнёром по команде - центровым Орландо Венделлом Картером-младшим, задел его коленом.
После этого инцидента Вагнер почувствовал сильную боль, после чего его вывели с площадки. После игры главный тренер Орландо никак не прокомментировал состояние немецкого игрока.
Franz Wagner injured by Carter Jr. — April 16, 2026
Теперь Мэджик ждёт решающий матч против Шарлотт Хорнетс в субботу, 18 апреля.
