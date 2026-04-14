Стали известны сроки восстановления звезд Лейкерс перед плей-офф НБА

Два ключевых игрока под угрозой пропуска серии.
Сегодня, 12:31       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич и Остин Ривз / Getty Images
Регулярный чемпионат НБА подошел к концу, и командам предстоит сыграть в плей-офф НБА. Лейкерс должны встретиться с Хьюстоном, игра пройдет в ночь на воскресенье, 19 апреля.

Два звездных игрока калифорнийской команды, Лука Дончич и Остин Ривз они находятся под вопросом относительно участия в матчах против Рокетс.

Как сообщает Eurohoops, Ривз продолжает восстановление после травмы косой мышцы живота, скорее всего, он пропустит первый раунд серии с Рокетс.

Тем временем Дончич, проходивший курс восстановительных процедур в Испании, вернется в Калифорнию для повторного обследования. Отмечается, что Лука может вернуться в середине противостояния с Хьюстоном.

Также лидер Далласа получил повреждение в последней игре сезона.

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
НБА12:31
