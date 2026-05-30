"Возможность войти в историю": Артета оценил значимость финала Лиги чемпионов

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

Наставник "канониров" отметил, что это исторический момент для лондонского клуба и команда нацелена отобрать трофей у его действующих обладателей.

"Подготовка прошла очень хорошо, с полной концентрацией и в позитивной атмосфере. Мы здесь, потому что заслужили это своими выступлениями и игрой в этом турнире. А на поле нам нужно будет заслужить право выиграть трофей.

Луис Энрике всегда был для меня ориентиром, еще со времен, когда сам выходил на поле, ведь он был особенным футболистом. А то, что он сделал с этой командой, видно невооруженным глазом. Его почерк прослеживается во всем: в идентичности команды, ее менталитете, поведении игроков и стиле игры. Он стал источником вдохновения.

Для нас это возможность войти в историю, ведь мы лишь во второй раз в истории клуба добрались до этой стадии после финала 2006 года. У нас есть шанс написать новую главу в истории этого клуба. Для этого нужно играть с ясной головой, большой смелостью и неукротимым желанием победить.

ПСЖ защищает титул, именно они последние заслужили право поднять этот трофей над головой. Сейчас они чемпионы, а мы здесь для того, чтобы отобрать его у них", - приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал состоится в субботу, 30 мая, в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике также высказался о финале Лиги чемпионов с Арсеналом.

