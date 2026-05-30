"В прошлом сезоне давления было больше": Энрике высказался о финале Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал будущий финал Лиги чемпионов против лондонского Арсенала.

Наставник парижской команды заявил, что они собираются повторить свой прошлогодний успех в главном еврокубковом турнире.

"Когда ты выигрываешь титулы так, как мы в прошлом году, когда никто этого от нас не ожидал, появляется чувство радости и гордости, и даже сейчас это ощущение все еще остается. Дело не только в том, что мы выиграли Лигу чемпионов и вписали свои имена в историю вместе с ПСЖ, ведь именно этого мы и хотели. Я пришел в клуб с мыслью, что моя цель - войти в историю, и мы действительно вошли в историю, эта глава уже закрыта.

Мы хотим продолжать писать эту историю, потому что верим, что можем добиться большего, и это прекрасно, приятно, мотивирует и захватывает. Особенно когда осознаешь, что благодаря своему упорному труду можешь сделать счастливыми людей, которых никогда даже не встречал - пусть всего на несколько мгновений или на гораздо дольше.

Я бы сказал, что в прошлом сезоне давления было больше, потому что все повторяли, что вот оно, в этот раз мы не можем проиграть. Сейчас давление есть потому, что мы верим, что заслуживаем этого, учитывая наш путь в турнире и все остальные команды, которых мы прошли на своем пути.

Мы прошли через стыковые матчи, у нас была самая сложная жеребьевка из всех 36 команд. Учитывая весь тот процесс, через который мы прошли, и все то, что мы улучшили в течение сезона, мы завершаем его этим финалом. И наша цель, конечно, выиграть его, чтобы завершить сезон на позитивной ноте", - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал состоится в субботу, 30 мая, в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Илья Забарный попал в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов.

