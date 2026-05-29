Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне
В пятницу, 29 мая, прошёл второй матч финала плей-офф Серии Б, в котором встретились Монца и Катандзаро.
В первой игре "бело-красные" без проблем справились с хозяевами поля Катандзаро, одолев их со счётом 2:0.
Однако во второй игре "желто-красные" дали бой игрокам Монцы, ещё в первом тайме они забили гол, а в концовке встречи и вовсе удвоили преимущество, тем самым сделав общий счёт 2:2, однако из-за того что хозяева встречи были на более высокому месту в таблице, они высшую лигу чемпионата Италии.
Статистика матча Монца - Катандзаро, финал плей-офф Серии Б
Монца - Катандзаро, 0:2
Голы: Феллипе, 39, Фрозинини, 78,
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 3 -3
Фолы: 18 - 19
