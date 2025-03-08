Интер - Монца: обзор матча и результат поединка 08.03.2025

"Нерадзурри" отправили мяч в ворота гостей после экватора первого тайма. Однако после вмешательства VAR гол отменили из-за игры рукой. Монца отреагировала на этот эпизод двумя мячами до перерыва: Биринделли выстрелом в дальний угол завершил контратаку, а Кейта с линии штрафной уложил в девятку.

Интер сократил отставание в добавленное арбитром время. Это Арнаутович головой переиграл Турати с нескольких метров после передачи Думфриса. Во второй же половине подопечные Симоне Индзаги устроили камбэк.

Сравнял счет на 64-й минуте Чалханоглу, который в атаке вторым темпом метко пробил в угол со средней дистанции. Принес же победу "нерадзурри" Мартинес. Аргентинец головой замкнул навес Карлоса Аугусто, а голкипер отбил мяч уже из-за линии ворот.

Волевая победа сохранит для Интера лидерство в Серии A. Миланцы набрали 61 очко. Тем временем Монца – безнадежный аутсайдер (14 пунктов).

Статистика матча Интер – Монца 28-го тура чемпионата Италии

Интер – Монца – 3:2

Голы: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Мартинес, 78 – Биринделли, 32, Кейта, 44

Ожидаемые голы (xG): 2.93 - 0.47

Владение мячом: 69 % - 31 %

Удары: 30 - 8

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 13 - 1

Фолы: 8 - 7

Интер: Мартинес – Павар (Биссек, 46), де Врей (Карлос Аугусто, 46), Ачерби – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Зелински, 70, Корреа, 73), Бастони – Мартинес, Арнаутович (Тюрам, 70)

Монца: Турати – Перейра, Иццо (Брорссон, 86), Д'Амброзио – Биринделли (Виньято, 86), Дзероли, Бьянко, Кастровилли (Лекович, 86), Кирьякопулос – Кейта (Капрари, 76), Мота (Ганвула, 66)

Предупреждение: Иццо

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